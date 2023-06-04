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Для большинства пришедших на пункт отбора контрактников мотивом стала любовь к Родине

18:46
  • воскресенье
  • 04 июня 2023

Об этом они рассказали журналистам

Будущие контрактники признались в безграничной любви к родине. Об этом они рассказали журналистам на московском пункт отбора на военную службу по контракту.

Будущие контрактники рассказали о причинах решения записаться на военную службу
Будущие контрактники назвали чувство патриотизма своей главной мотивацией

Один из пришедших на улицу Яблочкова мужчин сказал, что он – человек старой закалки с патриотизмом в крови. Поэтому он хочет принести пользу России.

Другой мужчина добавил, что все представители сильного пола в его семье служили и он тоже хочет быть военным.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет. На портале "Госуслуги" работает сервис "Поступление на военную службу по контракту или добровольцем". www.gosuslugi.ru/600483/1/form

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

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