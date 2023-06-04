ВСУ предприняли попытку наступления в Запорожье

Противник отброшен с занятых позиций

ВСУ и группа польских наёмников предприняли сегодня в полдень попытку наступления в Запорожской области. Подробности сообщил в своём Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Боевики пытались прорваться в районе Времевского выступа. Основные боевые действия развернулись в направлении Новодаровки и Ровнополья. В штурме приняло участие около двух мотопехотных рот и свыше полутора десятков единиц танков и бронеавтомобилей.

Рогов сообщил, что во время боя противник потерял не менее двух танков, но всё-таки смог продвинуться на 400 метров. Сейчас враг откинут с занятых позиций, идут активные боевые действия.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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