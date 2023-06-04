Минобороны сообщило о попытке прорыва ДРГ в Белгородской области

По террористам нанесён артиллерийский удар

Российские подразделения прикрытия государственной границы Западного военного округа и пограничной службы Федеральной службы безопасности выявили сегодня попытку ДРГ украинских террористов переправиться через реку в районе Новой Таволжанки Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России. По информации военного ведомства, по противнику нанесён артиллерийский удар, он рассеян и отошёл.

Ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в село Новая Таволжанка зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. Также ВСУ предприняли новые обстрелы города Шебекино и приграничных сёл в Белгородской области. Кроме того,4 июня в Белгороде была слышна работа ПВО.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"