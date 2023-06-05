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В Калужской области упали два беспилотника

08:16
  • понедельник
  • 05 июня 2023

Сведения о пострадавших не поступали

Два беспилотника упали на федеральную трассу М3 "Украина" на 299-м (Жиздра) и на 283-м (Думиничи) километрах. Об этом в понедельник, 5 июня, рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

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Как уточнил политик в своем Telegram-канале, дроны не сдетонировали. Сведения о пострадавших и материальном ущербе он не привел.

Шапша предупредил, что указанная территория оцеплена, на месте проводятся оперативно-технические мероприятия. Организованы пути объезда.

Киевский режим неоднократно предпринимал попытки ударить по территории России с помощью беспилотников. 2 июня российские системы ПВО сбили несколько украинских дронов в Курской области. Все цели были успешно поражены. Власти попросили граждан сохранять спокойствие и подчеркнули — город под надежной защитой наших военных.

В ночь на 4 июня силами ПВО в небе над Крымом было сбито пять вражеских беспилотников, еще четыре удалось заглушить и посадить с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Также на территории частного домовладения был обнаружен один не взорвавшийся дрон.

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