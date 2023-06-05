Минобороны России рассказало о срыве попытки наступления ВСУ

Она была предпринята утром 4 июня

Вооруженные силы Украины с утра 4 июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. Об этом в понедельник, 5 июня, рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как уточнил представитель ведомства, украинская армия стремилась прорвать оборону ВС России на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта, однако добиться этого ей не удалось.

Благодаря работе группировки "Восток" потери украинских подразделений превысили 250 человек личного состава, а в технике они потеряли 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевую бронированную машину, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ВСУ и группа польских наемников предприняли попытку наступления в Запорожской области. В штурме приняло участие около двух мотопехотных рот и свыше полутора десятков единиц танков и бронеавтомобилей. Противник потерял не менее двух танков, но смог продвинуться на 400 метров. Российские военные отбросили врага с занятых позиций.

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