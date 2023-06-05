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Тихоокеанский флот начал учения в Японском и Охотском морях

08:58
  • понедельник
  • 05 июня 2023

В них задействованы свыше 11 тысяч военнослужащих

Свыше 60 кораблей и судов Тихоокеанского флота и более 11 тысяч военнослужащих примут участие с 5 по 20 июня в учениях с практическими ракетными и артиллерийскими стрельбами в Японском и Охотском морях. Об этом рассказали в пресс-службе флота в понедельник, 5 июня.
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Участникам маневров предстоит провести поиск и слежение за подводными лодками условного противника, учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям с практическими ракетными и артиллерийскими стрельбами.

Они также отработают организацию противовоздушной обороны отрядов кораблей и организации материально-технического обеспечения сил в море, сообщает "Интерфакс".

В апреле в России проводилась внезапная проверка боеготовности Тихоокеанского флота, а также части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения. Командование и личный состав флота в короткие сроки осуществили подготовку сил к боевым действиям, выполнили оперативное развертывание и отработали комплекс учебно-боевых задач в ближней и дальней морских зонах.

После этого адмирал Виктор Лиина, занимавший должность командующего Балтийским флотом ВМФ России, был назначен на должность командующего Тихоокеанским флотом. В Балтфлоте его сменил вице-адмирал Владимир Воробьев.

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