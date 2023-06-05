Минобороны показало работу военной техники в зоне спецоперации

Противник понес большие потери

На Краснолиманском участке фронта наши авиация и артиллерия нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ. Противник понес большие потери в живой силе и технике. Уничтожены вражеские опорные пункты. Расчётом беспилотника "Ланцет" ликвидирована американская гаубица "Три семерки".

Ударно работает и наша тяжёлая огнемётная система "Солнцепёк". Её расчёты нанесли удары термобарическими управляемыми снарядами по позициям противника. Контроль и корректировка целей велась с помощью беспилотников. И тут же в режиме реального времени на командный пункт передавались результаты. Огневая мощь боевой машины ТОС-1А и её манёвренность отлично зарекомендовали себя в ходе СВО. Командир расчёта особо отметил систему наведения у "Солнцепёка".

"Эта программа нам все уже считывает, и у нас выходит автоматический прицел. Кладем очень точно. Противники нас очень боятся. Если у нас иногда происходит метров 20-30 влево-вправо, нас сразу корректирует. Мы это дело все предотвращаем, наводимся точно в цель и попадаем", - говорит военный.

Бронированную технику и скопление украинских националистов уничтожили Ивановские десантники. Бронемашины они обнаружили в лесном массиве во время одного из рейдов. Наши бойцы, передвигались на квадроциклах, оснащённых противотанковым ракетным комплексом "Корнет". Все ракеты из такой "кочующей огневой точки" попали прямо в цель. Уничтожив врага, десантники исчезают также быстро, как и появились.

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