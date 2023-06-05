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Сохранил связь под обстрелами: новые подвиги российских военных

08:21
  • понедельник
  • 05 июня 2023

Они проявляют мужество и отвагу

Ефрейтор Магомед Исрапилов - водитель автомобиля связи - попал под мощный обстрел радикалов,  которые попытались отбить ранее утраченные позиции. Несмотря на полученную контузию, он смог оказать помощь пятерым раненым товарищам и эвакуировать их в безопасное место, а затем вывел из-под обстрела свой автомобиль, чем сохранил связь между подразделениями и командованием.

Начальник службы ГСМ майор Александр Сунгуров неоднократно обеспечивал заправку нашей техники под ударами боевиков. Несколько дней назад колонна под его командованием была атакована неприятелем. Александр сумел оперативно организовать оборону и отвод топливозаправщиков с поля боя. Потерь среди личного состава и техники нет.

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