Турция поднимет плату за проходы через Босфор и Дарданеллы

Анкара имеет право взимать плату по Конвенции Монтре

Турция на основании Конвенции Монтре планирует увеличить с 1 июля сборы за прохождение торговых судов через зону черноморских проливов Босфор и Дарданеллы. Об этом пишет в понедельник газета Aydinlik со ссылкой на циркуляр главного управления по морским вопросам при турецком Министерстве транспорта.

По сведениям издания, платеж вырастет на 8,3%, до 4,42 доллара США. В предыдущий раз сбор увеличивали в октябре 2022 года, до 4,08 доллара.

В случае повышения платежа за проход через Босфор и Дарданеллы годовой доход турецкого бюджета от взимания этого сбора может достичь 900 млн долларов.

Летом депутат турецкого парламента Утку Чакырозер предупреждал, что на Западе могут начать требовать от Турции не только ослабления требований Конвенции Монтре, регулирующей судоходство в черноморских проливах, но и полного отхода от нее "на предмет пропуска британских, американских и даже египетских военных кораблей".

Анкара подчеркивала свою приверженность соблюдению Конвенции Монтре и закрыла проливы для военных судов непричерноморских стран в связи с украинским кризисом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"