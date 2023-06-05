Противники вступления Швеции в НАТО вышли на улицы Стокгольма

Митингующие обвинили правительство в предательстве национальных интересов

Массовая акция против вступления в НАТО прошла в столице Швеции. В ней приняли участие члены самых разных движений и групп: студенты, экоактивисты, анархисты и просто жители, которые выступают за мир.

Собравшиеся прошли маршем по центру Стокгольма и провели митинг на площади перед парламентом. Они обвинили правительство в предательстве национальных интересов. По мнению митингующих, уступки турецкому президенту Эрдогану ради вступления в альянс приближают Швецию к войне.

"Мне не нравится НАТО. Мы ему не доверяем, потому что мы против войны. А везде, где бы ни появляется этот блок, начинается война. Они просто преступники и разжигатели вооружённых конфликтов", - заявляет Мариан Лильехольт, участница акции протеста.

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