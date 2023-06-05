Собянин рассказал о благоустройстве территорий школ и детских садов во время каникул

Обновят более 160 территорий

За время каникул в Москве благоустроят более 160 территорий школ и детских садов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По его словам, в школах и детских садах обновят футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, зоны для воркаута, пешеходные дорожки, детские площадки, а также высадят деревья.

Собянин отметил, что обновленные территории будут открыты для всех местных жителей. Особое внимание будет уделено безопасности. Ее будут обеспечивать новые системы освещения и видеонаблюдения.

Всего с 2021 года в столице благоустроено 600 территорий школ и детских садов, отметил мэр Москвы.

Накануне Сергей Собянин рассказал о благоустройстве района Марьино. Около прудов появятся зоны спокойного отдыха с широкими тротуарами, лавочками и фонарями, спортивные площадки с тренажёрами, столами для пинг-понга и шахмат, зонами для подвижных игр.

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