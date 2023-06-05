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Cобянин рассказал о победителях программы "Академия инноваторов"

08:53
  • понедельник
  • 05 июня 2023

Конкуренция очень высокая

Сергей Собянин рассказал о победителях программы "Академия инноваторов". Мэр напомнил, что она была запущена несколько лет назад на площадке Московского инновационного кластера.

Программа ориентирована на студентов и аспирантов вузов, но при этом открыта для всех, кто готов развивать технологичные проекты - предпринимателей, инженеров и ученых. Основная задача - научить превращать идеи в стартапы. Так, наставники программы помогут разработать жизнеспособную бизнес-модель, подобрать команду, найти партнеров для пилотных внедрений продукта.

Мэр отметил высокую конкуренцию – из более 1300 заявок в этом потоке было отобрано всего пять победителей.

Подробнее о победителях можно прочитать на сайте мэра.

Сбор заявок на следующий поток программы "Академия инноваторов" стартует летом.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что московские школьники поставили новый рекорд на Всероссийской олимпиаде - они "взяли" больше половины золотых медалей. Все это стало возможным благодаря усилиям школьников и педагогов.

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