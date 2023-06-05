Беспрекословный авторитет: лабрадор Эльза стала мамой льву и двум тигрицам

Еще и медвежонка спасла

Как лабрадор Эльза стала главой прайда льва и тигров? Необычное соседство привлекает внимание посетителей зоопарка в Иркутске. На воспитании у собаки целое семейство хищников. Она для них и мамка, и нянька. Авторитет у Эльзы беспрекословный и дисциплина среди деток отменная, тут не забалуешь.

В вольере со львами и тиграми - собака! В любом зоопарке мира это было бы чрезвычайным происшествием, но только не в Иркутске. Лабрадор Эльза здесь следит за соблюдением иерархии в отдельно взятом прайде.

"Эльза у них - беспрекословный авторитет. То есть она у них нянька. И, в принципе, они все её очень уважают. Потому что это можно заметить в процессе кормления. Что кушают у нас первые лев и собака. Потом уже подходят кушать тигрицы", - рассказывает Екатерина Коренкевич, экскурсовод зоогалереи.

Это безграничное доверие и уважение Эльза заслужила, когда подружилась с трехлапым львёнком Фортисом. Им обоим тогда было месяц от роду. Фортис угасал от того, что его из-за увечья -не принимала семья, а Эльза взяла и вернула ему веру в себя. Научила бегать, прыгать, есть из миски. Он вырос и стал королем-львом. Потом она выходила еще двух маленьких больных тигриц. Они тоже от неё теперь ни на шаг.

А Эльза тем временем не останавливается. Продолжает применять свой уникальный талант спасателя. Пусенька, она же Пуся - трехмесячная медведица, оставшаяся без мамы и папы, с недетским мужеством обживается в мире людей. В глазах испуг, и лапы дрожат, но кушать хочется. Крошечный медвежонок уплетает кашу с нескрываемым удовольствием. Пуся здесь - редкий гость. Можно сказать, неожиданный.

"Всяких зайчиков находили, всяких белочек находили. Медведя себе из лесу еще не притаскивали. Даже наругаться не на кого, что принесли нам новую головную боль. Потому что сами своими руками привезли из леса, потому что оставить ее там не могли", - говорит Людмила Ивушкина, координатор зоогалереи.

Пусю спасла Эльза. Собака дала людям знать, что в зоне пикников не всё гладко. Не успокаивалась до тех пор, пока медвежонка не нашли.

"Да, Эльза её нашла в кустах. И мне показала, мол, иди сюда! То есть она туда прям лезла. Я поняла, что что-то там есть, пошла смотреть, и оттуда выполз медвежонок", - рассказывает Людмила Ивушкина.

Что стало с его мамой, люди никогда не узнают. Вылечат, выкормят, отпустят в лес.

Лабрадор Эльза о родственных межвидовых связях не задумывается. Какая разница, чьи дети? Она одинаково сильно любит и маленькую Пусю, и красавиц-тигриц, и льва Фортиса. Они все - её большая разношёрстная семья.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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