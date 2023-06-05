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В Госдуму внесут поправки о сертификатах для новорожденных

09:40
  • понедельник
  • 05 июня 2023

Это еще один инструмент для улучшения демографической ситуации

Члены Государственной думы от ЛДПР внесут на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект о введении в России специальных сертификатов для новорожденных. Об этом в понедельник, 5 июня, рассказал заместитель руководителя думской фракции либерал-демократов Ярослав Нилов.
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Как написал парламентарий в своем Telegram-канале, ЛДПР предлагает наделить семьи правом на получение сертификата, обеспечивающего новорожденного суммой на приобретение предметов первой необходимости: коляска, кроватка, пеленальный столик, первые развивающие игрушки и прочее.

Нилов отметил, что семьи, прежде всего не слишком обеспеченные, нередко сталкиваются с нехваткой средств на самое основное при рождении малыша, особенно если рождается не один, а два и более детей. При этом решать демографические проблемы в России нужно, только решение должно быть комплексным, точечным и целевым, заявил депутат.

Ранее в России прозвучало предложение ввести практику распределения части средств, полученных от уплаты налога на добычу полезных ископаемых, среди новорожденных детей. Подобный подход практикуется в ряде нефтедобывающих стран. Часть доходов государства от добычи минерально-сырьевых ресурсов направляется на счета, которые власти открывают при рождении каждого ребенка.

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