Шесть человек умерли в Ульяновской области от отравления алкоголем

Возбуждено уголовное дело

Шесть жителей города Димитровград Ульяновской области скончались от отравления после употребления сидра. Об этом в понедельник, 5 июня, рассказали в региональном главке Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что 3 и 4 июня в городскую больницу привезли несколько человек с диагнозом "отравление неустановленным веществом". Шестеро из них скончались.

Все потерпевшие употребляли спиртной напиток "сидр", купленный в определенных магазинах города и поставлявшихся в торговые точки предпринимателем из Самарской области.

Возбуждено дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". На предприятии, выпускавшем пресловутый напиток, в настоящее время проводятся следственные действия, сообщает РИА Новости.

В конце 2016 года из-за массового отравления концентратом "Боярышник" в Иркутской области погибли более 60 человек. После этого президент Владимир Путин поручил правительству ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции в России. Это было сделано, в частности, для сокращения потребления населением спиртосодержащей продукции в немедицинских целях.

В 2018 году Дмитрий Медведев, занимавший тогда президентское кресло, подписал постановление, согласно которому запрещено продавать спиртосодержащую непищевую продукцию по цене ниже алкогольной продукции. Политик напомнил, "сколько с этим было связано проблем, какое количество отравлений".

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