Собянин объявил о старте онлайн-голосования за лучший туристический маршрут Москвы

Проголосовать можно до 30 июня на портале "Активный гражданин"

В столице стартовало голосование за лучшие туристические маршруты в рамках конкурса "Покажи Москву!". Оно проходит на портале "Активный гражданин".

Конкурс проходит уже в четвертый раз. В нем принимают участие как профессионалы, так и любители.

"В этом году они составляли маршруты по пяти темам - истории, науке, спорту, экологии и речным прогулкам", - рассказал Сергей Собянин.

В финал конкурса вышло 12 маршрутов по девяти округам. В ходе голосования определятся 17 победителей. Отдать свой голос можно с 5 по 30 июня.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в прошлом году Москву посетили 17,9 млн гостей. Это на миллион человек больше, чем в 2021-м. 90% туристов приезжают в столицу из других российских регионов.

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