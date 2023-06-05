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ВСУ обстреляли Херсонскую область

10:18
  • понедельник
  • 05 июня 2023

Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли десять населенных пунктов на левобережной части Херсонской области. Об этом в понедельник, 5 июня, рассказали в администрации Новокаховского городского округа российского региона.

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Удары ствольной артиллерии ВСУ были нанесены по населенным пунктам Голая Пристань, Алешки, Подстепное, Солонцы, Казачьи Лагеря, Саги, Новая Каховка, Каховка, Каир, Горностаевка.

Сведения о пострадавших и материальном ущербе уточняются, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что Вооруженные силы Украины с утра 4 июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. Украинская армия стремилась прорвать оборону ВС России на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта, однако добиться этого ей не удалось.

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