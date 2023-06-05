Власти Украины пожаловались на критическую ситуацию с бомбоубежищами в Киеве

Половина проверенных укрытий не готова выполнять свои функции

Ситуация с бомбоубежищами в Киеве по-прежнему критическая. Об этом в понедельник, 5 июня, рассказал министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин.

Политик оценил результаты второго дня работы комиссии по ревизии укрытий Киева. Проверена уже треть укрытий города, половина из них оказалась до сих пор не готова к выполнению своих функций, сообщает РИА Новости.

За время проведения специальной военной операции ВС России несколько раз наносили удары по объектам, расположенным в Киеве и области, причем мишенями становилась только военная инфраструктура. В российском Минобороны подчеркивали, что наша армия не атакует мирное население и гражданские объекты, в отличие от киевского режима.

В ночь на 2 июня российские дроны-камикадзе и крылатые ракеты одновременно атаковали украинскую столицу. В результате атаки была поражена украинская система противовоздушной обороны: ЗРК Patriot или IRIS-T сначала пытались отбить воздушную атаку, а затем сами стали мишенью.

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