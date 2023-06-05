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Власти Украины пожаловались на критическую ситуацию с бомбоубежищами в Киеве

10:38
  • понедельник
  • 05 июня 2023

Половина проверенных укрытий не готова выполнять свои функции

Ситуация с бомбоубежищами в Киеве по-прежнему критическая. Об этом в понедельник, 5 июня, рассказал министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин.
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Политик оценил результаты второго дня работы комиссии по ревизии укрытий Киева. Проверена уже треть укрытий города, половина из них оказалась до сих пор не готова к выполнению своих функций, сообщает РИА Новости.

За время проведения специальной военной операции ВС России несколько раз наносили удары по объектам, расположенным в Киеве и области, причем мишенями становилась только военная инфраструктура. В российском Минобороны подчеркивали, что наша армия не атакует мирное население и гражданские объекты, в отличие от киевского режима.

В ночь на 2 июня российские дроны-камикадзе и крылатые ракеты одновременно атаковали украинскую столицу. В результате атаки была поражена украинская система противовоздушной обороны: ЗРК Patriot или IRIS-T сначала пытались отбить воздушную атаку, а затем сами стали мишенью.

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