В Балтике начались учения с группировками Балтийского флота

В них примут участие до 40 кораблей

В Балтийском море началось оперативное учение с группировками Балтийского флота.

Об этом в понедельник, 5 июня, сообщили в Минобороны России. Учения пройдут с 5 по 15 июня под руководством командующего флотом вице-адмирала Владимира Воробьева.

Корабельные тактические группы вышли из своих баз для выполнения учебных задач. Военные отработают защиту морских коммуникаций и пунктов базирования флота.

"Осуществили развертывание корабельных группировок сил флота в назначенных районах Балтийского моря", - говорится в сообщении военного ведомства.

Всего к учению привлечены до 40 боевых кораблей, более 3,5 тысячи военнослужащих, до 25 самолетов и вертолетов, а также до 500 единиц боевой и специальной техники.

Ранее Тихоокеанский флот начал учения в Японском и Охотском морях с практическими ракетными и артиллерийскими стрельбами. Они пройдут с 5 по 20 июня.

В апреле в Балтийском и Тихоокеанском флоте произошли кадровые изменения. Замначальника Генштаба ВС России Владимира Воробьева назначили на пост командующего Балтийским флотом (БФ), а Виктора Лиину, ранее занимавшего должность командующего БФ ВМФ России, командующим Тихоокеанским флотом.

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