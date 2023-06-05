Около 300 белгородских детей приехали на отдых в Ярославскую область

Они проживают на обстреливаемых ВСУ территориях

Украинские подразделения этой ночью атаковали энергетический комплекс в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, ВСУ сбросили на объект взрывное устройство с беспилотника. В результате обстрелов есть пострадавший. Власти призывают жителей приграничных районов временно покинуть свои дома. Около 300 детей уже эвакуированы в Ярославскую область.

На вокзале Ярославля встречают детей из Грайворонского района Белгородской области, который находится под обстрелами ВСУ. Поэтому самое безопасное место для них сейчас - подальше от дома.

- Как у вас там ситуация?

- Достаточно так плохо, да. Но ничего. Всё хорошо, живём. Приехали вот отдохнуть от этого всего.

- Стреляют часто, обстреливают. Но как-то с этим справляемся.

- Обстановка не из лучших.

- Родители где у вас сейчас?

- Дома находятся.

- Волнуетесь за них, наверное?

- Конечно, очень сильно. А они за меня.

Дети не выпускают из рук телефоны - постоянно в контакте с родными. А кто-то решил воспользоваться ситуацией и передать привет семье напрямую. Чтоб наверняка.

- Это что, мама нас будет смотреть? Привет!

- Привет родителям передаёшь?

- Да.

- Они переживали за тебя, когда отправляли?

- Ну да. И кстати, бабушка, тоже привет.

Здесь 300 детей от 8 до 17 лет. Их встречают сотрудники МЧС, помогают донести вещи до автобусов и сопровождают в оздоровительные лагеря, где гости из Белгорода проведут ближайшие два месяца. Сразу же с дороги - хорошо пообедать, в столовой уже всё готово.

- Как обед?

- Я лично наелся. Мне хватило всех порций, всё было очень вкусно, спасибо поварам.

Жить дети будут в комнатах, в каждой по 4 человека: кровать, шкаф, тумбочка. Педагоги готовы к работе.

"Дети будут разбиты на три отряда. На каждом отряде будут работать два вожатых и один воспитатель. Бытовые условия: стиральные машинки у нас на этаже. Непосредственно души на первом этаже", - говорит директор лагеря.

Чтобы дети из приграничных районов не чувствовали себя одиноко, их сопровождают учителя-земляки, которые внимательно следят за состоянием каждого.

"Переживают, конечно. Дети... И особенно тяжело тем, кто близко живёт к границе. А так, держатся, отвлекаются. И стараются жить так, как жили", - рассказывает педагог Наталья Горбунова.

На территории лагеря - множество спортивных площадок. Детей ждут соревнования, кружки и не только.

"У нас составлена для них уже культурно-массовая программа, где прописаны у нас и спортивные мероприятия, и творческие мероприятия, концерты. Готовим для них экскурсионную программу по нашей Ярославской области", - рассказывает Вгения Орлова, начальник лагеря.

Ещё 450 детей из Грайворонского и Щебекинского районов Белгородской области проведут лето в оздоровительных лагерях под Калугой, где им также будет оказан самый тёплый приём. Впереди - каникулы и новые знакомства с ровесниками из других городов.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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