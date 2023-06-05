Российский Красный Крест раздал 15 тонн гуманитарной помощи нуждающимся в Сирии

Российские специалисты завершили вторую миссию в этой стране

Представители Российского Красного Креста вернулись домой. На протяжении двух недель они оказывали помощь в районах Сирии, пострадавших от землетрясения.

Это уже вторая миссия, которую провели наши специалисты. Они привезли необходимое пострадавшим медицинское оборудование: аппараты УЗИ, наборы для оказания первой помощи и многое другое.

Кроме того, раздали больше 15 тонн гуманитарных грузов. Также все нуждающиеся могли обратиться к психологам. Особое внимание уделяли семьям с детьми.

"В этот раз гуманитарную помощь получило более 3278 человек. Гуманитарная помощь была в виде детского питания на разные возрасты. Помимо гуманитарной помощи в виде продуктовых наборов, оказывалась профессиональная медицинская помощь. В районах, в которых мы работали, выделялись помещения, в которых мы организовывали медицинские пункты", - сообщил Алексей Пикуль, директор департамента по реагированию на чрезвычайные ситуации Российского Красного Креста.

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