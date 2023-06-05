В Москве открылся форум "Экология"

На площадке соберутся более тысячи участников

Сегодня, в День эколога и Всемирный день окружающей среды, в Москве стартовал 14-й международный тематический форум.

Ежегодно он собирает на одной площадке более тысячи участников, это представители регионов и зарубежные делегации: учёные, производители экооборудования, представители профильных министерств и некоммерческих организаций.

В течение двух дней они обсудят самые разные темы, в том числе исполнение федерального проекта "Чистый воздух", сохранение рек и водоёмов, альтернативную энергетику. Всего запланировано более 30 деловых мероприятий.

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