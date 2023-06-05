Украину ждут неприятности из-за использования бельгийского оружия под Белгородом

Поставляемое вооружение не предназначалось для атак на Россию

Брюссель намерен требовать разъяснений у Киева из-за использования оружия бельгийского производства в ходе диверсий в Белгородской области. Об этом сообщает газета Le Soir со ссылкой на свои источники. Между тем, в США верят, что возможное контрнаступление ВСУ позволит Украине отбить у России стратегически важные территории. Такое заявление сделал помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.

Теперь командование ВСУ призывает помолчать о планах. Тем более, это только раздражает западных спонсоров, которые так долго ждали весеннее контрнаступление, что устали оправдываться перед своими избирателями, почему оно все не начинается.

"Это же не экзамен. Мы не оцениваем контрнаступление. Мы верим, что украинцы добьются успеха и сумеют вернуть находящиеся под контролем России стратегически важные территории", - заявляет Джейк Салливан, советник президента США по нацбезопасности.

Журналисты Times считают, что украинское контрнаступление находится в стадии "гигантской неопределенности". Пока непонятно, насколько хорошо солдаты смогут адаптироваться к новому западному оборудованию. Газета Washington Post выходит с очередной статьей о подготовке украинцев в Германии. Мол, учения проходили не просто на полигонах.

"Компьютеры имитировали ситуации, с которыми солдаты могут столкнуться в реальной жизни. Программа показывала, как могут отреагировать русские на те или иные атаки: где они могут совершить прорыв, а где понесут потери", - говорится в статье.

Но даже успешная подготовка и западное вооружение, по мнению немецкого политолога, не поможет украинским военным.

"Проблема Украины не в оружии. Давайте сравним: в России сейчас вооружены миллион человек, 2 миллиона - в запасе, 45 миллионов - в годном к службе возрасте. Это больше, чем население всей Украины. Если мы не исходим из того, что НАТО непосредственно вмешается в конфликт с участием своих войск, то вопрос численности российской и украинской армий, вероятно, станет решающим", - заявила Вольфганг Меркель, немецкий политолог.

В Брюсселе, тем временем, намерены потребовать объяснений по поводу использования диверсантами оружия бельгийского производства в Белгородской области.

"Эти поставки предназначены ВСУ для защиты своей территории и населения от российского вторжения. Это прямо указано в документах, сопровождающих каждую поставку", - говорится в статье газеты Le Soir.

В том числе из США, Польши и Чехии, с оружием которых также были замечены украинские боевики в Белгороде. Но в этих странах все чаще звучит призыв не только не мешать ВСУ, но и начать поставки дальнобойного вооружения. Американский политик Джеффри Янг не нашел отличий между действиями Вашингтона и планом нацистской Германии.

"В течение последних 80 лет вся поддержка Америкой украинских нацистов имела одну цель: развалить СССР, затем Россию, превратить Украину в огромную базу НАТО, нацеленную на саму Россию. И, наконец, раздробить Россию на куски и завоевать их, поработив русских людей. Цели нацистской Германии", - пишет Янг.

В Варшаве не стесняются откровенных проявлений русофобии. Вот и польский президент, подписав закон о создании комиссии по изучению "российского влияния", теперь легко может лишить неугодного политика, например, права участвовать в борьбе за власть. Протестовать против экономических и политических действий правящей партии накануне вышли полмиллиона человек. Это крупнейшая за 30 лет акция.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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