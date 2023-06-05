Крупномасштабное наступление ВСУ закончилось провалом

Украинская армия атаковала на пяти участках фронта

Российские военные сорвали попытку крупномасштабного наступления украинских националистов на Южно-Донецком направлении. Как сообщает наше Минобороны, радикалы атаковали на пяти участках фронта. Противник задействовал сразу шесть механизированных и два танковых батальона, пытаясь прорвать нашу оборону.

Южно-Донецкое направление. Черные точки в запорожской степи, которые хорошо видны с дрона-разведчика, - это уничтоженная бронетехника ВСУ. Накануне боевики силами двух механизированных бригад и танковых батальонов предприняли масштабную атаку на позиции российских войск. В прорыв бросили не отряды территориальной обороны, как обычно, а подразделения стратегического резерва. То есть обученные армейские части. Но к этому наступлению на передовой наши бойцы были готовы. И встретили неприятеля плотным огнем из всех калибров.

"В результате умелых и грамотных действий "Восточной" группировки войск потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина", - сообщил Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны.

То, что Запорожье рано или поздно станет местом контрнаступления ВСУ, в российском Генштабе знали. Возможно, именно поэтому на участке в тот момент находился командующий объединенной группировкой Валерий Герасимов. Кроме того, в НАТО и Пентагоне Киеву уже не раз давали понять, что пора бы начать действовать. И указывали место, где Запад хотел бы увидеть хоть какие-то успехи.

Отбиты все атаки под Угледаром, Авдеевкой и Артемовском. Там ВСУ тоже нечем похвастать, кроме высоких потерь. В результате массированного артналета уничтожены позиции боевиков под Купянском.

Наступление российских десантников на Купянск идет постоянно. За день штурмовые отряды продвинулись еще на километр. До окраин города уже рукой подать.

Сегодня мобильные группы ВДВ на квадроциклах проводят точечные вылазки. Вот бойцы скрытно подобрались к опушке (см. видео). Обнаружили наспех оборудованную после отступления позицию ВСУ. Выбрали самую опасную для пехоты мишень – пулеметное гнездо. И уничтожили ее залпом из ПТУРа. Теперь, пока боевики не опомнились, такой же оперативный и стремительный отход. Чтобы перезарядить установку.

Серия воздушных атак предпринята ВСУ на Краснолиманском и Донецком направлениях. Боевики все чаще используют дроны-камикадзе и НАТОвские ракеты. Но просочиться сквозь российскую ПВО даже иностранным образцам крайне трудно.

"Воздушные цели берем от квадрокоптера и больше, то есть сбивает вообще на раз. Не составляет никакого труда в течении пары минут обнаружить, взять на сопровождение цель и ее уничтожить", - говорит командир дивизиона с позывным "Зенит".

Только за минувшие сутки вдоль всей линии фронта российские ПВО уничтожили 39 воздушных целей: от британских крылатых ракет Storm Shadow и тактических "Точка-У" до реактивных снарядов.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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