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МИД России прокомментировал план Индонезии по Украине

11:01
  • понедельник
  • 05 июня 2023

Целый ряд государств уже выдвинул инициативы по урегулированию конфликта

Россия приветствует мирные усилия других государств, направленные на разрешение конфликта на Украине. Такое заявление сделал в понедельник, 5 июня, заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко.

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При этом дипломат уточнил, что по официальным каналам Джакарта не направляла Москве инициатив по мирному урегулированию российско-украинского конфликта — о предложениях Индонезии известно пока только из СМИ, сообщает ТАСС.

Ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил создать демилитаризованную зону на Украине и отправить туда миротворцев ООН. Политик выступил за полное прекращение огня, отвод сил на 15 километров от своих позиций для создания новой демилитаризованной зоны, а затем организацию под эгидой ООН референдумов, "чтобы объективно выяснить пожелания большинства жителей различных спорных районов".

Президент Индонезии Джоко Видодо подтверждал, что Джакарта готова выступить в качестве моста между Россией и Украиной во избежание дальнейшей эскалации украинского конфликта. Он указал на важность диалога между Киевом и Москвой и заявил, что Индонезия готова внести свой вклад в преодоление разногласий.

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