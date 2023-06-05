МИД России прокомментировал план Индонезии по Украине

Целый ряд государств уже выдвинул инициативы по урегулированию конфликта

Россия приветствует мирные усилия других государств, направленные на разрешение конфликта на Украине. Такое заявление сделал в понедельник, 5 июня, заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко.

При этом дипломат уточнил, что по официальным каналам Джакарта не направляла Москве инициатив по мирному урегулированию российско-украинского конфликта — о предложениях Индонезии известно пока только из СМИ, сообщает ТАСС.

Ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил создать демилитаризованную зону на Украине и отправить туда миротворцев ООН. Политик выступил за полное прекращение огня, отвод сил на 15 километров от своих позиций для создания новой демилитаризованной зоны, а затем организацию под эгидой ООН референдумов, "чтобы объективно выяснить пожелания большинства жителей различных спорных районов".

Президент Индонезии Джоко Видодо подтверждал, что Джакарта готова выступить в качестве моста между Россией и Украиной во избежание дальнейшей эскалации украинского конфликта. Он указал на важность диалога между Киевом и Москвой и заявил, что Индонезия готова внести свой вклад в преодоление разногласий.

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