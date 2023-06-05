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FT: Запад испугался создания Россией и Китаем собственного Арктического совета

11:19
  • понедельник
  • 05 июня 2023

Москва подчеркивала готовность к сотрудничеству по этому региону вопреки настрою Запада

Западные государства опасаются того, что Россия может усилить свое влияние в Арктике и получить свободный доступ к богатым природным ресурсам этого региона. Об этом рассказали информированные источники.

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Как пишет The Financial Times, тревогу Запада вызывает то, что Россия и Китай могут создать свой собственный аналог Арктического совета — это позволит Москве свободно действовать в регионе и наладить еще более тесные связи с Китаем.

Представители стран — участниц Арктического совета признают, что без России попытки решения каких-либо задач в Арктике лишены смысла — на российскую долю приходится порядка 40% площади региона. При этом в текущей геополитической ситуации сотрудничество Запада с Россией крайне затруднено, указывает FT.

Ранее посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил, что Москва нацелена на сотрудничество в Арктике в интересах ее устойчивого развития. Тот факт, что противостояние между Россией и другими государствами, имеющими интересы в Арктике, перешло в многосторонние структуры, включая Арктический совет, является не российским выбором.

При этом российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Россия нацелена на укрепление международного сотрудничества в арктическом и антарктическом регионах планеты, а также на реализацию совместных программ в самых разных сферах.

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