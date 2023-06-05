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Возросло число погибших от отравления сидром в Ульяновской области

11:24
  • понедельник
  • 05 июня 2023

Скончались 8 из 14 пострадавших

Число погибших от отравления некачественным алкоголем в Ульяновской области возросло с шести человек до восьми.

Об этом в понедельник, 5 июня, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. Всего зарегистрировано 14 случаев отравления.

"По предварительной информации, отравление наступило в результате употребления сидра "Мистер Сидр", изготовленного в Самарской области и приобретенного в сетевых магазинах "Территория пива", - заявили в ведомстве.

По информации мэра Димитровограда Андрея Большакова, в городе собрана комиссия по чрезвычайным ситуациям, связанных с отравлениями слабоалкогольными напитками. Семьи погибших получат поддержку в индивидуальном порядке.

В Роспотребнадзоре призвали не употреблять напиток "Мистер Сидр", изготовленный в Самарской области, а также отказаться от любой разливной продукции до окончания расследования.

Ранее в СКР сообщили в Димитровограде  с 3 по 4 июня несколько местных жителей были госпитализированы с отравлением. Несмотря на медицинскую помощь, они скончались. Известно, что погибшие пили сидр, купленный в одном из магазинов города.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". На предприятии, где производился напиток, проходят следственные действия.

Ситуация в Димитровграде находится на совместном контроле ФМБА России и Роспотребнадзора.

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