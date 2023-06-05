РАР: Еврокомиссия продлила запрет на ввоз зерна с Украины в пять стран

Официального подтверждения пока не было

Европейская комиссия продлила до середины сентября запрет на ввоз зерна с Украины в пять пограничных стран. Об этом в понедельник, 5 июня, рассказали информированные источники в Брюсселе.

Как напоминает РАР, пресловутый запрет начал действовать 2 мая и заменил односторонние решения о запрете импорта, введенные странами, граничащими с Украиной, включая Польшу.

Украинский сельскохозяйственный импорт получил ряд послаблений в международной торговле, что поставило в проигрышное положение национальных производителей в странах Европы. На этом фоне власти Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии ввели собственные ограничения на ввоз зерна с Украины.

Брюссель запретил ввоз зерна с Украины в указанные пять стран Восточной Европы, разрешив его транзит и экспорт в остальные страны ЕС. Эта норма должна действовать по 5 июня, однако в венгерском Министерстве сельского хозяйства выступили за пролонгацию запрета. В ведомстве считают, что эта мера позволит перевозить зерно с Украины в период сбора урожая, ''не перегружая непосредственно рынок этих стран".

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