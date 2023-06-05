ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян предупредили о схеме мошенничества с лжепохищением

11:57
  • понедельник
  • 05 июня 2023

МВД призывает граждан к бдительности

В России выявлена новая мошенническая схема, по сценарию которой жертве предлагают принять участие в "операции по задержанию" злоумышленников, якобы оформивших на нее кредиты. Об этом в понедельник, 5 июня, рассказала официальный представитель российского Министерства внутренних дел Ирина Волк.

Аферисты убеждают жертву, что на нее мошенники оформляют кредиты, и предлагают принять участие в "операции по их задержанию". Когда обманутый гражданин переводит им свои накопления, ему сообщают, что мошенники якобы узнали о том, что они помогают правоохранительным органам, и собираются мстить.

Попавшихся на эту удочку убеждают покинуть свой дом или квартиру, прервать общение с родственниками и друзьями, сменить телефон и SIM-карту, а затем скрыться. После этого родственникам "пропавшего" поступают сообщения о якобы имевшем место похищении с требованием заплатить выкуп, цитирует Ирину Волк РИА Новости.

Ранее управление ФСБ России по городу Москве и Подмосковью совместно с главком МВД России по Москве пресекло работу в столице мошеннических кол-центров, которые действовали в интересах ВСУ. Мошенники осуществляли хищение денежных средств российских и иностранных граждан в особо крупном размере. Аферисты представлялись сотрудниками российских силовых ведомств, а также работниками финансовых учреждений.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Мошенник
Мошенник
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.