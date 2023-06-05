Россиян предупредили о схеме мошенничества с лжепохищением

МВД призывает граждан к бдительности

В России выявлена новая мошенническая схема, по сценарию которой жертве предлагают принять участие в "операции по задержанию" злоумышленников, якобы оформивших на нее кредиты. Об этом в понедельник, 5 июня, рассказала официальный представитель российского Министерства внутренних дел Ирина Волк.

Аферисты убеждают жертву, что на нее мошенники оформляют кредиты, и предлагают принять участие в "операции по их задержанию". Когда обманутый гражданин переводит им свои накопления, ему сообщают, что мошенники якобы узнали о том, что они помогают правоохранительным органам, и собираются мстить.

Попавшихся на эту удочку убеждают покинуть свой дом или квартиру, прервать общение с родственниками и друзьями, сменить телефон и SIM-карту, а затем скрыться. После этого родственникам "пропавшего" поступают сообщения о якобы имевшем место похищении с требованием заплатить выкуп, цитирует Ирину Волк РИА Новости.

Ранее управление ФСБ России по городу Москве и Подмосковью совместно с главком МВД России по Москве пресекло работу в столице мошеннических кол-центров, которые действовали в интересах ВСУ. Мошенники осуществляли хищение денежных средств российских и иностранных граждан в особо крупном размере. Аферисты представлялись сотрудниками российских силовых ведомств, а также работниками финансовых учреждений.

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