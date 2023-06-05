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Брюссель опроверг продление запрета на ввоз зерна с Украины

12:19
  • понедельник
  • 05 июня 2023

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Еврокомиссия еще не приняла решение о продлении истекающих 5 июня ограничений по ввозу сельхозпродукции Украины в ряд стран Евросоюза. Об этом в понедельник, 5 июня, рассказала представитель высшего органа исполнительной власти ЕС Мириам Гарсия Феррер.
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Чиновница не стала приводить какие-либо подробности, отметив лишь, что решение пока не принято, сообщает РИА Новости.

Ранее польские средства массовой информации сообщили со ссылкой на источники в Брюсселе, что Еврокомиссия согласилась пролонгировать запрет на ввоз зерна с Украины в пять восточноевропейских стран.

На такой мере настаивают власти Венгрии. В венгерском Минсельхозе убеждены, что она позволит перевозить зерно с Украины в период сбора урожая, ''не перегружая непосредственно рынок этих стран".

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