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Подозреваемого по делу об отравлении сидром в Ульяновской области задержали

12:36
  • понедельник
  • 05 июня 2023

Несколько человек скончались

Индивидуальный предприниматель из Самарской области задержан в рамках расследования уголовного дела о гибели людей в результате отравления алкоголем. Об этом в понедельник, 5 июня, рассказали в Следственном комитете России.

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В Telegram-канале ведомства уточняется, что следователи Ульяновской области задержали подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Продолжаются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз.

По последним данным, которые приводит Роспотребнадзор, алкогольным напитком сидр, который поставлял в магазины Димитровграда Ульяновской области задержанный ИП, отравились 14 человек, восемь из них скончались.

Россиян призывают не употреблять напиток "Мистер Сидр", изготовленный в Самарской области, до завершения расследования.

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