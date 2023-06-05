Кремль ответил на вопрос о встрече Путина с папским посланником по Украине

Кардинал посетит Россию

Президент России Владимир Путин пока не планирует встречу с папским посланником по Украине Маттео Дзуппи.

Об этом в понедельник, 5 июня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Такой встречи в графике президента пока нет.

"В настоящий момент нет, если появится, то мы сообщим", - сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на ватиканский источник написало, что глава Конференции итальянских епископов Маттео Дзуппи отправляется на Украину в качестве посланника Папы Римского Франциска. Сроки поездки не назывались. РИА Новости писало, что Дзуппи посетит в том числе Россию, возможны встречи с официальными лицами.

В свою очередь Папа Римский говорил, что готов и сам отправиться в Киев, но только при условии посещения Москвы.

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