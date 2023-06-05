Две женщины скончались от отравления сидром в Самарской области

До этого восемь человек насмерть отравились в Ульяновской области

Две женщины скончались после употребления сидра в Самарской области.

Об этом в понедельник, 5 июня, сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

"По версии следствия, накануне они употребляли спиртосодержащий напиток "Сидр", приобретенный в магазине города Новокуйбышевск", - сообщило ведомство в своем telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".

Ранее в соседней Ульяновской области 14 человек отравились сидром, восемь из них скончались. Известно, что погибшие пили напиток "Мистер Сидр", купленный в одном из магазинов Димитровограда. Возбуждено уголовное дело. Ситуация в Ульяновской области находится на совместном контроле ФМБА России и Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре призвали не употреблять напиток "Мистер Сидр", изготовленный в Самарской области, а также отказаться от любой разливной продукции до окончания расследования.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"