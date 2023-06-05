Собянин объявил об открытии павильона московского транспорта у Киевского вокзала

В павильоне особенно интересно будет семьям с детьми

В Москве на площади Киевского вокзала открылся обновлённый павильон Московского транспорта. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге, посетители смогут виртуально увидеть уникальные транспортные объекты с высоты птичьего полёта, а дети - покрутить педали реальных велосипедов или попробовать себя в качестве машиниста, управляя поездом на БКЛ.

Автобусы, электрички и метро Москвы — это давно не просто способ передвижения, а сложный организм и настоящая культура. Чтобы рассказать о нем всё, павильон "Московский транспорт" на Киевском вокзале был кардинально переоборудован. Раньше здесь рассказывали только об МЦД, теперь же можно детально познакомиться с каждым видом транспорта и окружающей его городской инфраструктурой.

"Посетители павильона смогут узнать о достижениях и транспортных рекордах, виртуально увидеть уникальные транспортные объекты с высоты птичьего полёта и поучаствовать во множестве профильных мастер-классов. Для старшеклассников и студентов запланированы лекции по самым разным темам — от ПДД до IT-технологий в транспорте. Историки, экскурсоводы, путешественники расскажут о транспорте столицы, его истории, легендах и будущем", - заявил Сергей Собянин.

В обновленном павильоне, в первую очередь, будет интересно детям. Благодаря дополненной реальности, можно почувствовать себя машинистом электропоезда, водителем автобуса или инженером тоннелей метро. Причем Московский транспорт - это не только машины и поезда. Электросамокаты и велосипеды тоже плотно вошли в жизнь москвичей.

Если вам очень хочется прокатиться по Москве, покрутив педали, но, например, погода не позволяет, или поблизости нет городского велосипеда, то павильон "Московский транспорт" решает эту проблему. Вы выбираете себе время и место, и отправляетесь в увлекательную экскурсию - на экране отображается информация о каждой достопримечательности, что вы проезжаете. Полученные эмоции мало чем отличаются от настоящей прогулки.

Экспозиция, конечно, постоянно будет дополняться. Ведь московский транспорт продолжает активно развиваться. Уже в этом году может заработать МЦД-4. Проделана колоссальная по масштабу и сложности работа. Всё, чтобы как можно быстрее пустить поезда. Проложили почти 17 километров новых путей. Был фактически заново построен общий для второго и четвертого диаметров терминал - "Площадь трёх вокзалов".

"Проект МЦД-4 будет запущен уже в этом году. Интервал движения будет 3 минуты. И мы уже восстановили МЦД-2, который ходил по ограниченному графику. Так что я поздравляю всех с этим большим событием. Это серьезное продвижение вперед", - говорил ранее Сергей Собянин.

Чтобы не запутаться во всем многообразии транспорта и маршрутов, и работает павильон на Киевском вокзале. Научиться быстро ориентироваться в Москве - навык крайне важный, утверждают экскурсоводы.

"До реконструкции это был павильон Московских диаметров, а теперь он стал расширенным, насыщенным, концентрированным. Мы разработали более 55 различных лекций на разный возраст, различные темы. Для нас очень важно погрузить детей и подростков в тему транспорта, заразить их в хорошем смысле этого слова", - рассказала Сабина Цветкова, председатель комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы.

Работает экспозиция без выходных, а расписание посещений можно узнать на едином транспортном портале.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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