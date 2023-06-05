Преследовавшим москвичку киберсталкером оказалась женщина

Угрозы поступали больше года
— Видишь ли ты, я могу разрезать твою артерию, и ты проживёшь ещё три, может четыре минуты.
Угрозы пытками и убийством поступают Эдике уже больше года. Утро начинается с таких сообщений, бонус - пожелания мучительной смерти и подробные описания способов её причинения. И так каждый день, без перерывов. Больная фантазия киберсталкера, так называют преследователей в сети интернет, не иссякает. Девушка блокировала недоброжелателя, но он начал писать её знакомым угрозы.
Назывался братом Эдики, предупреждал, что его сестра - мошенница, и откровенно клеветал на жертву. А ещё назывался киллером, предлагал и рекламировал свои услуги. Но самое неприятное в этой истории: преследователь писал, что знает, где живёт девушка, по каким улицам и в какое время она гуляет с ребёнком. Долгое время, несмотря на обращения, уголовное дело не возбуждали - не было состава преступления. Но всё же производство завели и спустя несколько месяцев полицейские устроили злоумышленнику своё доброе утро.
Оказалось, что всё это время писала развёрнутые и красочные описания жестоких пыток женщина. Спросонья она, кажется, даже не удивилась визиту полицейских - как будто знала, что когда-нибудь этот день настанет. На вопросы оперативников отвечает сразу.
- Чем-нибудь болеете?
- Нет.
- Состояние здоровья нормальное?
- Да.
- Ранее судимы?
- Нет.
- Не судимы ни разу?
- Нет.
Как выяснило следствие, это - неправда.
"Ранее судимая 47-летняя жительница столицы. У гражданки обнаружены и изъяты сим-карты, телефон, а также тетради с записями, имеющими оперативную значимость. Дознанием возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", - сообщили в МВД.
С аккуратной женской дотошностью в тетрадях расписано, что, кому и с когда было написано. Отдельно - картотека с телефонными номерами. Следствию предстоит выяснить, как задержанной удалось их достать, а главное, зачем понадобилось писать угрозы незнакомому человеку. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"