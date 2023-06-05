Музей транспорта Москвы показал отреставрированную пролетку XVIII-XIX веков

Это один из старейших экспонатов в коллекции музея

Повозка класса "Комфорт плюс". Музей транспорта Москвы отреставрировал один из старейших экспонатов своей коллекции ー извозчичий городской двухместный экипаж. В народе его называли просто "пролётка". Такие дрожки можно было встретить на дорогах России до середина 20-го века. Экземпляр, который попал в руки реставраторов, оказался чисто московского производства.

Двухместный экипаж, выкупленный у одной из бывших советских киностудий, для реставраторов Музея Москвы, словно, исторический детектив. Чтобы найти ключи к его секретам, им пришлось немало потрудиться. Уже в следующем году экспонат будет открывать большую экспозицию общественного городского транспорта столицы, которая разместится в новом здании музея - особняке Мельникова, что за Площадью трёх вокзалов.

"Нам было важно линейку этого гужевого, первого, на самом деле, городского транспорта в Москве, представить в нашем будущем музее в постоянной экспозиции. В быту эти легкие экипаж называли "пролёткой", они возили пассажиров, горожан с середины XVIII века практически по 1940 год. То есть такая долгая история на улицах Москвы", - рассказывает Оксана Бондаренко, директор Музея транспорта Москвы.

Один из секретов, разгадку которого специалистам подсказала конструкция пролетки, - её возраст. Такую модель на рессорах производили с конца XVIII по начало XIX века. Ещё одно из открытий, которым в столичном музее гордятся, - это место производства. Оказалось, оно когда-то располагалось практически в центре столицы.

"Это элипсообразные листовые рессоры, и на них было обнаружено фамильное клеймо "БАРСКОВ". Удалось установить, что Барсков обладал рессорной мастерской по адресу: Гороховая улица, дом 5. Ныне это улица Казакова. На осях были обнаружены маркировки, принадлежащие мастерской "ФЕРМАНН". Это тоже московская мастерская, они занимались, в первую очередь, производством экипажного оборудования, в том числе запатентовали особую конструкцию для сохранения лошадей", - рассказывает Олег Газизов, младший специалист научно-исследовательской службы Музея транспорта Москвы.

В дореволюционном столичном быту городские извозчики разделялись на "ванек", "лихачей" и "ломовых" - для перевозки тяжелых грузов. "Ваньками" называли крестьян, приехавших на заработки в город, повозки у них были неважного качества, зато и брали недорого. У "лихачей" же были хорошие лошади и первоклассные экипажи, один из которых теперь и пополнит коллекцию Московского музея транспорта.

В иерархии экипажей музейная пролётка - транспорт класса "Комфорт плюс", если сравнивать с современным такси. Заметить такого извозчика можно издалека по ярко-красным спицам на колёсах. Спицы деревянные пришли в негодность. Поэтому реставраторам пришлось их восстанавливать. Заменить пришлось и многие другие элементы - оглобли, механизмы капюшона, кронштейны, сиденье кучера и пассажиров. Ведь, как и современные такси, в свое время экипажи также использовали до полного износа. Впрочем, большая часть деталей экипажа - около 70% - всё-таки остались оригинальными, что редкость и удача для ценителей раритетного транспорта.

Полюбоваться отреставрированным экипажем и другими редкими образцами московского транспорта уже сейчас можно в фондах хранения коллекции на Ступинском проезде. Билеты можно купить на сайте музея. Экскурсии проходят каждое воскресение в 14:00 часов.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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