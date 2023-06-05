Тайра из Московского зоопарка показала своих детёнышей

Они родились еще в январе

Тайра Жоржетта, проживающая в Центре воспроизводства Московского зоопарка, наконец вывела в свет своих детёнышей.

Родились они ещё в январе, но мать долго скрывала потомство в отдельном домике. Сотрудники поняли, что в семье пополнение, только по характерным пискам. И когда детёныши вышли в вольер, они уже покрылись шерстью и уверенно держались на лапах.

Со стороны очень похожи на наших куниц. Так и есть: тайры - их южноамериканские родственники. Брат более крупный и активный. Его сестра, наоборот, миниатюрна и покорно следует за лидером. Жоржетта всегда начеку: как только видит незнакомцев, тут же издаёт тревожный стрекот, загоняя детёнышей домой.

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