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Сложить рюкзак и поставить палатку: в парке "Сокольники" научат походной жизни

15:20
  • понедельник
  • 05 июня 2023

Там работает мобильная туристическая станция

Спальный мешок, палатка, консервы и спички... Как поместить все самое необходимое в один рюкзак?  Этому учат на первом этапе маршрута. Походная жизнь развернулась в Сокольниках. Даже не выезжая за город, здесь можно почувствовать себя настоящим путешественником. Пеший туризм начинается с ориентирования на местности. Без карты далеко не уйдешь. Нужно учиться ее "читать". А еще знать где север и как вычислить азимут.

— Спасательный жилет. Я надеюсь все понимают, зачем он нам нужен?

— Чтобы всплыть!

— Чтобы не потонуть!

Как правильно закрепить шлем и спасательный  жилет, и почему "сушат"  весла, расскажут инструкторы.

"Техника безопасности везде примерно одинаковая, а вот виды, как передвигаться можно, они всегда разные и там разные методы, как веслами грести и так далее", - рассказывает Демьян Кабанов, участник маршрута.

Для участников - 5 локаций. На каждой - учат всему, что просто необходимо знать  в походе.

"Они ставят палатки, они кидают спасконец Александрова, так называемую "морковку", пробуют посидеть на настоящем катамаране, надевают спасжилеты, знакомятся с техникой безопасности. В общем все, что в настоящем походе их ожидает, они это же могут прожить здесь, в городе за 4 часа", - говорит Мария Кузнецова, координатор программ Московской мобильной туристической станции.

Поставить бивуак - значит разбить палатку. К такой активности присоединяются даже родители. Вспомнить свой турслет, а заодно и заново пережить  эти эмоции со своими детьми - вот главная цель. 

"Городские дети не приспособлены к жизни в природе, все-таки хочется им показать, как бывает по-другому. Не только каменные джунгли, а еще какие-то походные активности. Наверное, у нас в детстве это было, а у них не было", - рассказывает Евгений Титаренко, мама участника маршрута.

Научиться ловкости и смелости здесь сможет каждый.

Московская  мобильная туристическая станция будет работать в Сокольниках до середины июля. Участие здесь бесплатное. Все, что потребуется - заинтересованность и смекалка. Так что всем активным и познавательным наверняка очевидно, как провести это лето.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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Участники лаборатории путешествий
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