Число жертв отравления сидром в российских регионах увеличилось до 11

Продажи опасного напитка прекращены

Девять человек погибли в Ульяновской области, ещё двое - в Самаре. Установлено, что все они отравились некачественым сидром. Производитель уже задержан, продажа опасного напитка прекращена, правоохранители изъяли его остатки.

В этот магазин в Димитровграде (см. видео) завезли одиннадцать 30-литровых кег с сидром. Сколько человек успели купить смертельный напиток, продавец не знает, но говорит, что разбирали его довольно охотно. Всего на данный момент правоохранители обследовали уже 23 торговые точки города. Изъято 193 емкости общим объемом почти 6000 литров.

"Предварительно установлено, что потерпевшие накануне употребляли алкогольный напиток "Мистер Сидр". В результате оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками полиции, установлено, что возможными местами приобретения напитка является магазин "Территория пива" и "Бир хаус", продукция в которые поставлялась от предпринимателя из Самарской области. Продажа данного напитка на территории города Димитровграда в настоящее время прекращена", - сообщил Алексей Рыжов, начальник ОИОС УМВД России по Ульяновской области.

Первые пострадавшие от употребления ядовитого сидра поступили в больницы в субботу. Сегодня к полудню их число увеличилось до 14. Девять человек скончались. Еще две женщины умерли в Самарской области. Сейчас следователи работают на предприятии, расположенном в Красноглинском районе. Уже известно, что на партию сидра, поставленную в Димитровград, были только товарно-транспортные накладные, без сертификатов, подтверждающих качество.

"В настоящее время назначено проведение физико-химического исследование изъятой продукции. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 138 "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц", - сообщил Алексей Рыжов, начальник ОИОС УМВД России по Ульяновской области.

Роспотребнадзор призывает граждан не употреблять опасный напиток, а если увидят его на полках магазинов - незамедлительно сообщить в территориальные органы ведомства или в полицию.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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