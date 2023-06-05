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Москомархитектура согласовала строительство семи спортивных объектов

12:47
  • понедельник
  • 05 июня 2023

Их построят за счет инвесторов

Москомархитектура с начала года оформила семь градостроительных планов земельных участков под строительство спортивных сооружений. Об этом рассказала председатель комитета Юлиана Княжевская.

По ее словам, три спортивных сооружения планируется построить на территории ТиНАО. Еще по одному появится на западе, юго-западе, юге и востоке. Строительство будет вестись за счет инвесторов.

"Они позволят разнообразить городскую инфраструктуру в отдельных районах и создать места для занятий спортом рядом с домом", — отметила Княжевская.

Большая часть из будущих объектов являются физкультурно-оздоровительными комплексами. Также планируется возведение стрелково-охотничьего клуба и здания, которое совместит спортивную и культурную деятельность.

Общая площадки всех объектов составит более 40 тысяч квадратных метров.

Ранее Княжевская рассказывала, что в Москве построят около 30 объектов социальной инфраструктуры за счет бюджета. Речь идет о детских садах и школах.

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