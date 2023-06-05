Левкин: Объекты реновации впервые станут площадками конкурса "Московские мастера"

Все для престижа профессии строителя

Объекты программы реновации впервые станут площадками конкурса "Московские мастера" в строительной отрасли в 2023 году.

Лучший производителей в области гражданского строительства определят на действующих строительных объектах программы реновалии, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Конкурс "Московские мастера" в этом состоится в 26-й раз. Участие бесплатное. Победители получат денежное вознаграждение.

В строительной отрасли будут соревноваться профессионалы по четырем специальностям. 21 июля выберут лучшего специалиста по охране труда в строительстве, 27 июня пройдет соревнование между производителями работ в области гражданского строительства, 28 июня – поборются за лидерство машинисты автомобильного крана. 5 и 6 июля пройдет конкурс среди специалистов в области информационного моделирования зданий и сооружений.

По словам Левкина, цель конкурса – улучшить качество строительства и повышение престижа профессии строителя.

Организаторами конкурса от строительной отрасли выступают департамент градостроительной политики Москвы, профсоюз строителей Москвы, а также комитет по градостроительной политике Московской конфедерации промышленников и предпринимателей.

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