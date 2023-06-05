Собянин сообщил о существенном увеличении выпуска косметики и парфюмерии в Москве

В первом квартале показатель вырос на 41,3%

Производство косметических и парфюмерных средств увеличилось в Москве в январе-марте 2023 года более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом в понедельник, 5 июня, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что в столице работает свыше 30 косметических фабрик, в том числе молодые и уже известные на всю страну бренды. Они быстро адаптировались к новым условиям, в том числе к уходу с российского рынка части зарубежных производителей. Предприятия оснащены передовым оборудованием, современными линиями по изготовлению, фасовке и упаковке продукции. Компании ежегодно расширяют ассортимент и увеличивают объем производства.

В первом квартале 2023 года было произведено более 40 млн упаковок средств для ухода за кожей — это на 38,6% больше, чем за тот же период 2022 года. В эту категорию входят лосьоны, сыворотки и кремы, в том числе солнцезащитные.

Объем выпуска профилактических средств для полости рта увеличился на 76,7% и составил 6,6 млн штук. В частности, было изготовлено 3,5 млн упаковок зубных паст, что в 2,6 раза превышает результата первого квартала 2022 года. На 20,1% выросло производство твердого мыла, до 611 тысяч тонн.

Для увеличения объемов выпускаемой продукции на экспорт город в начале 2023 года выделил столичному производителю косметики, поставляющему продукцию в страны ближнего зарубежья и Азии, льготный заем в размере 200 млн руб. Для предприятий со статусом промышленного комплекса региональная часть налога на прибыль снижена с 17 до 13,5%, вдвое уменьшен налог на имущество и на 80% снижен налог на землю.

Ранее Собянин сообщал, что программа "Сделано в Москве" собрала больше 1700 брендов для продвижения на маркетплейсах: город бесплатно продвигает их на Wildberries и Ozon, размещая на специальных витринах — главных страницах торговых площадок и в брендированных разделах. Градоначальник также рассказал, какие товары столичные производители продают на маркетплейсах при поддержке города. Это мебель, одежда, косметика, продукты питания и многое другое.

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