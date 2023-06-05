Песков рассказал, из каких источников Путин черпает данные о ходе СВО

Российские военные проводят спецоперацию с февраля 2022 года

Президент России Владимир Путин всегда предпочитает иметь разные источники получения информации, особенно когда речь идет о спецоперации. Об этом в понедельник, 5 июня, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как пояснил спикер Кремля, наряду с официальными докладами Путин регулярно совершает телефонные звонки лицам, ответственных за ход спецоперации на местах, а также "получает информацию непосредственно с земли".

При этом для широкой публики российский лидер "раскрывает ту информацию о таких беседах, которую считает необходимым", а о публикации стенограмм его разговоров "вряд ли можно говорить", цитирует Пескова ТАСС.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что российский лидер Владимир Путин обладает поразительной осведомленностью обо всех подробностях спецоперации на Украине. По словам политика, он думал, что в ходе встречи с президентом расскажет ему "какие-то моменты" и предоставит "дополнительную информацию". Однако "по некоторым вопросам, особенно что касается специальной военной операции, Владимир Владимирович точно владеет больше", заявил глава ДНР.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"