Киев продолжает атаковать мирное население России

Вооруженные силы России и части Федеральной службы безопасности (ФСБ) сорвали попытки двух украинских групп проникнуть на территорию России у села Новая Таволжанка в Белгородской области.

Киевский режим продолжает попытки атаковать мирное население приграничных территорий России. Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Диверсанты намеревались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки. Украинские подразделения были уничтожены ударами авиации и артиллерии.

Уничтожены более 10 диверсантов, две лодки и один бронеавтомобиль, сообщили в Минобороны России.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы ВС России подавили пять украинских минометных взводов, уничтожены боевая машина РСЗО "Град" и две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства. Техника наносила удары по российской территории, отметили в Минобороны.

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