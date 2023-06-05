ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ульяновский губернатор сделал срочное заявление из-за массового отравления сидром

13:42
  • понедельник
  • 05 июня 2023

Всего известно о десяти летальных случаях

В Ульяновской области от отравления суррогатным сидром пострадали 22 жителя региона, из них восемь умерли. Об этом в понедельник, 5 июня, рассказал глава региона Алексей Русских.

Как написал политик в своем Telegram-канале, пострадали жители Димитровграда и Ульяновска. Выжившим оказывают необходимую медицинскую помощь.

По данным правоохранительных органов, которые привел Русских в своем срочном заявлении, люди отравились напитком "Мистер сидр", который был произведен в Самарской области. Продавался напиток на розлив, в регион его привезли в 30-литровых кегах. Эту продукцию изымают из торговых точек.

Глава региона потребовал максимально оперативно провести все необходимые мероприятия, а также призвал предпринимателей Ульяновской области срочно прекратить продажу алкогольсодержащего сидра в точках оптово-розничной продажи и общепита.

Ранее сообщалось, что всего от отравления сидром скончались десять человек: восемь в Ульяновске и Димитровграде, еще двое умерли в Самарской области. Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Задержан подозреваемый — индивидуальный предприниматель, поставлявший в торговые точки сидр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Проверка алкоголя
Проверка алкоголя
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.