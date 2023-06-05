Ульяновский губернатор сделал срочное заявление из-за массового отравления сидром

Всего известно о десяти летальных случаях

В Ульяновской области от отравления суррогатным сидром пострадали 22 жителя региона, из них восемь умерли. Об этом в понедельник, 5 июня, рассказал глава региона Алексей Русских.

Как написал политик в своем Telegram-канале, пострадали жители Димитровграда и Ульяновска. Выжившим оказывают необходимую медицинскую помощь.

По данным правоохранительных органов, которые привел Русских в своем срочном заявлении, люди отравились напитком "Мистер сидр", который был произведен в Самарской области. Продавался напиток на розлив, в регион его привезли в 30-литровых кегах. Эту продукцию изымают из торговых точек.

Глава региона потребовал максимально оперативно провести все необходимые мероприятия, а также призвал предпринимателей Ульяновской области срочно прекратить продажу алкогольсодержащего сидра в точках оптово-розничной продажи и общепита.

Ранее сообщалось, что всего от отравления сидром скончались десять человек: восемь в Ульяновске и Димитровграде, еще двое умерли в Самарской области. Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Задержан подозреваемый — индивидуальный предприниматель, поставлявший в торговые точки сидр.

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