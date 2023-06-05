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Россия и Венгрия анонсировали работы по расширению АЭС в Пакше

13:59
  • понедельник
  • 05 июня 2023

Страны продолжают сотрудничество вопреки санкциям ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудил в понедельник с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым проект строительства АЭС "Пакш-2". Об этом в понедельник, 5 июня, рассказал пресс-секретарь главы венгерского кабмина Берталан Хаваши.
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Обсуждению предшествовали переговоры Лихачева с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, после которых венгерский министр заявил, что "вскоре начнутся "еще одни важные подготовительные работы" по расширению АЭС в Пакше.

По словам политика, в соответствующее соглашение были внесены коррективы, которые "обеспечат быстрый прогресс при полном соблюдении правил ядерной безопасности", сообщает ТАСС.

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто побывал в России. Он заявил, что новые энергоблоки АЭС "Пакш" должны быть построены как можно скорее — в этом залог энергетической безопасности Венгрии, которая без сотрудничества с Россией попросту невозможна.

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