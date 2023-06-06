Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака

Луна в Козероге дружит с Меркурием в Тельце

Овны

Сегодня вы можете получить предложение о новом источнике дохода. Если вы ищете работу или обдумываете новые шаги в своем бизнесе, следите за информацией.

Тельцы

Ждите хороших новостей от зарубежных партнеров или друзей, живущих в других странах. Если ищете билеты для отпуска, сегодня найдутся самые выгодные варианты.

Близнецы

Ждите приятных сюрпризов, подарков или доступа к закрытой информации. Сегодня день, когда что-то хорошее будет приходить к вам из скрытых и необычных источников.

Раки

Планеты оживят ваши контакты и заставят больше общаться. Это будет скорее не просто приятная болтовня, а обмен мнениями и новостями, так что не замыкайтесь в себе.

Львы

Вам придется что-то долго и упорно выяснять с партнером или другом - у вас накопились взаимные претензии. Нужно выслушать друг друга и обдумать, как все грамотно разрулить.

Девы

Хороший день для творчества, рукоделия, занятий с детьми и покупок для себя, любимых. Флирт или просто приятная переписка оживят ваш день и принесут положительные эмоции.

Весы

Дела семейные идут на лад: вы хорошо поговорите с кем-то из родных или примете решение, устраивающее всех. Также сегодня можно оформлять документы на недвижимость.

Скорпионы

У вас день легкого общения, коротких поездок, знакомств, весёлого времяпрепровождения, дружеских встреч. Вы будете легко подбирать слова и нравиться собеседникам.

Стрельцы

Позитивная новость о здоровье или работе ждет сегодня представителей этого знака. Вас могут освободить от чужих обязанностей или перевести на новое рабочее место, которое намного удобнее прошлого.

Козероги

Луна в вашем знаке сегодня дружит с Меркурием в Тельце - вместе эта пара очень сильна. Вас ждет удачный шопинг, а также успехи в бизнесе, творчестве, любви и воспитании детей.

Водолеи

Если хотите поработать с психологом, доверительно поговорить с кем-то, вернуть близкие отношения с человеком – сделайте это именно сегодня. Звезды помогут вам найти понимание.

Рыбы

Следите за сообщениями в мессенджерах и социальных сетях - вам может прийти что-то интересное. Это будет касаться не работы, а досуга - заявят о себе новые или старые друзья.

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