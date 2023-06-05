Собянин рассказал об уникальной выставке транспортных проектов Москвы

Павильон на площади Киевского вокзала будет работать без выходных с 9:00 до 21:00

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram об открытии обновленного павильона столичного транспорта на площади Киевского вокзала.

"Мы создали этот павильон в 2018 году, чтобы рассказать горожанам о Московских центральных диаметрах. Экспозиция имела большой успех. Видя интерес к теме, решили провести реконструкцию и посвятить выставку главным транспортным проектам Москвы", - отметил глава города.

По словам Собянина, особенно интересно в павильоне будет семьям с детьми: ребята могут играть, получать полезную информацию о разных видах транспорта.

Как добавил мэр, в "Игротеке" можно крутить педали реальных велосипедов и ехать по виртуальным московским улицам, на VR-аттракционе "Кабина машиниста" - управлять поездом на БКЛ метро, на "Маршрутизаторе" узнавать факты о станциях, сравнивать городские маршруты в разные годы, собирать пазл со схемой метро.

Кроме того, посетители смогут поучаствовать во множестве профильных мастер-классов, виртуально увидеть уникальные транспортные объекты с высоты птичьего полета. Также для старшеклассников и студентов запланированы лекции по разным темам. Это, к примеру, ИT-технологии в транспорте и правила дорожного движения.

Павильон будет работать без выходных с 9:00 до 21:00.

Реконструкция проходила с мая 2022 года по май 2023 года. В здании обустроили восемь тематических секций. Пропускная способность павильона составляет до 100 человек единовременно (до 1,2 тыс. человек в день).

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