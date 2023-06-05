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Песков прокомментировал "экстренное обращение" Путина

14:08
  • понедельник
  • 05 июня 2023

Это фейк

Никакого экстренного телеобращения президента России Владимира Путина сегодня, 5 июня, не было.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Прозвучавшее в телесетях "экстренное обращение" - это взлом. Специалисты уже ликвидировали его и взяли ситуацию под контроль, передает ТАСС. 

Ранее в эфире нескольких радиостанций прозвучало фейковое обращение Путина. В записи "голосом президента" сообщается о вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей и объявлении всеобщей мобилизации.

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