Песков прокомментировал "экстренное обращение" Путина

Это фейк
Никакого экстренного телеобращения президента России Владимира Путина сегодня, 5 июня, не было.
Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Прозвучавшее в телесетях "экстренное обращение" - это взлом. Специалисты уже ликвидировали его и взяли ситуацию под контроль, передает ТАСС.
Ранее в эфире нескольких радиостанций прозвучало фейковое обращение Путина. В записи "голосом президента" сообщается о вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей и объявлении всеобщей мобилизации.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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