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Российским фигуристам Дэвис и Смолкину разрешили выступать за Грузию

14:22
  • понедельник
  • 05 июня 2023

Спортсмены тренируются в США

Федерация фигурного катания на коньках России одобрила переход танцевального дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии. Об этом в понедельник, 5 июня, рассказала вице-президент организации Ирина Рабер.

По ее словам, которые приводит телеканал "Матч ТВ", "все переходы, в том числе пары Дэвис и Смолкина, одобрили".

Дэвис, дочь российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, и Смолкин, сын заслуженного артиста России Бориса Смолкина, тренируются в Соединенных Штатах. Их не внесли в состав сборной России на сезон‑2023/24. Наивысшим спортивным достижением дуэта является серебро чемпионата России (2022 год).

После начала Россией спецоперации на Украине были введены антироссийские санкции не только в политике и экономике, но и в спорте. Российским атлетам запретили выступать на международных турнирах, а Россию лишили права принимать международные соревнования.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против нескольких десятков российских спортсменов. Среди попавших под ограничительные меры Украины — фигурист Илья Авербух и футболист Игорь Акинфеев.

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Диана Дэвис и Глеб Смолкин
Диана Дэвис и Глеб Смолкин
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